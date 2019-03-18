Son Dakika Haberleri: 17 Aralık Davasında Karar

17 Aralık Davasında Karar

1 saat önce

17 Aralık Kumpas Davası'nda 15 sanık, 'hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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17 Aralık Kumpas Davası'nda 15 sanık, 'hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:36 Kaynak: İHA

Aralık, Güncel
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