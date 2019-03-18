17 Aralık Davasında Karar
1 saat önce
17 Aralık Kumpas Davası'nda 15 sanık, 'hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
17 Aralık
Kumpas Davası'nda 15 sanık, 'hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:36 Kaynak: İHA
17 Aralık Davasında 15 Sanık Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı
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