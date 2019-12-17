17 Aralık Kayseri şehitleri anıldı - Son Dakika

Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen ve 15 askerin şehit, 54 yaralının olduğu terör saldırısının yıl dönümünde saldırının meydana geldiği otobüs durağında anma programı düzenlendi.



17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugayı askerlerini taşıyan halk otobüsüne, terör örgütü PKK tarafından Talas bulvarı üzeri Erciyes Üniversitesi otobüs durakları önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, düzenlenen saldırıda 15 asker şehit olmuş 54 asker de yaralanmıştı. Saldırının 3. yıl dönümünde olayın meydana geldiği otobüs durağında anma programı düzenlendi. Programda şehit askerlerin isimleri tek tek okunurken, dualar edildi. Burada konuşan ev saldırıda yaralanan Gazi Mustafa Uçar hainlerin amaçlarına ulaşamadığını ifade ederek, "17 Aralık 2016 tarihinde bulunduğumuz noktada gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu 15 silah arkadaşımızı kaybetmiş olmanın büyük acısı içerisindeyiz. Bu saldırıda hayatını kaybeden 15 silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Tedavisi devam eden gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Yüce Türk milletinin milli birlik ve beraberliğine gölge düşürmek adına yapılan bu saldırı, hiçbir şekilde amaçlarına ulaşamamıştır. Bugün, buraya gelen şehit ailelerimizi asla yalnız bırakmamak ve acılarını paylaşmak için buradayız. Bugün de görüldüğü gibi daha sımsıkı birlik ve beraberliğe kavuşmuş bir milletiz" dedi.



"Hiçbir şehidimizin bir damla kanını onların tamamına değişmeyiz"



Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan ise yaptığı açıklamada saldırıyı planlayanın yakın bir zamanda imha edildiğini ve şehitlerin kanının yerde kalmadığını vurguladı. Uçkan, "Bilindiği üzere bundan 3 yıl önce Kayserimizde hain saldırı oldu. Bu hain saldırıda 15 fidanımızı şehadete uğurladık. Yine 54 gazimiz yaralanarak bu vatana katkıda bulundular. 15 şehidimize Allah'tan rahmet, burada bulan ailelerimize sabırlar diliyorum. Bundan 3 yıl önce Kayseri'de yapılan hain saldırı sadece Kayserimize karşı yapılmış olan bir saldırı değildi. Huzur şehri olan Kayseri'de aslında bir şeyler yapılmak isteniyordu. Kayseri'den başlatılırsa Türkiye'de bir şeylerin değişeceğine inanıyorlardı. Ama hamt olsun Kayserimiz 15 şehidimizi yüreğine bastı, '15 şehidiyle beraber Türkiye Cumhuriyet milleti olarak ne kadar etnik yapılar değişik olursa olsun biriz, beraberiz, buradayız' dediler. Kayseri halkımızı sağduyularından dolayı teşekkür ediyorum. Vatanı vatan yapan şehitleri ve gazileridir. Tarihimize baktığımız zaman 1071 yılından bu yana kadar vatanımızın sadece bedeli can ve kan olmuştur. İnanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti var olduğu sürece şehit ve gazi olmak için hazır olanlar var. Bizler var olduğumuz sürece hiçbir namahrem el al yıldızlı al bayrağımıza dokunamayacak, vatanımıza zarar veremeyecek, ezanımızı dindiremeyecek. Yakın zamanda saldırıyı planlayan hainin de imha edilmesi şehitlerimizin kanının yerde kalmadığını gösteriyor. Hiçbir şehidimizin bir damla kanını onların tamamına değişmeyiz. Bir damla kan bizim için çok önemli, onların hepsi bizim için hiçtir. Malum partinin mecliste yapmış olduğu çirkin davranışları da kınıyoruz, meclisimizde onları istemiyoruz" ifadelerini kullandı.



Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da, "Bilindiği gibi 17 Aralık 2016'da üniversite yerleşkemizin bu durağında çarşı iznine çıkan askerlerimize hain bir pusuyla 15 askerimiz şehit edilmiştir. Tabi ki düşmanlarımızı sevindirmesin, hevesleri kesinlikle kursaklarında kalacaktır. Bildiğiniz gibi devlet, millet düşmanı birçok devlet olabilir ama onların taşeronları da bulunmaktadır. Biz, asla onlara izin vermeyeceğiz. Şehitlerimiz bizim emanetlerimizdir, onların kanını asla yerde bırakmayacağız" şeklinde konuştu.



"Evladımız değil tüm sevdiklerimizi bu vatan uğruna feda ederiz"



Şehit Mesut Yaşar'ın Babası Erol Yaşar ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Duygularımız ilk günkü gibi. Vatan için canımızı her zaman feda ederiz. Evladımızı değil, tüm sevdiklerimizi bu vatan uğruna feda ederiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz bu topraklarda doğduysak ölmek için geldik. 3 yıl önceki duygumuz neyse 100 yıl sonra da aynı duyguları yaşayacağız" diye konuştu.



Program Kuranı Kerim tilaveti ve dualarla devam etti. - KAYSERİ