Son Dakika Haberleri: 17 Aralık Kumpas Davası'nda 15 Sanık, 'Hükümeti Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs' Suçundan...

17 Aralık Kumpas Davası'nda 15 Sanık, 'Hükümeti Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs' Suçundan...

6 dakika önce

IHAAW130105-ASA/18-03-2019- 17 Aralık Kumpas Davası'nda 15 sanık, 'hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

17 Aralık Kumpas Davası'nda 15 Sanık, 'Hükümeti Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs' Suçundan..., System.String[]
IHAAW130105-ASA/18-03-2019

- 17 Aralık Kumpas Davası'nda 15 sanık, 'hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 18.03.2019 13: 01: 05 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:07 Kaynak: İHA

Aralık, 3. Sayfa
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