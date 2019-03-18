17 Aralık Kumpas Davası'nda 15 Sanık, 'Hükümeti Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs' Suçundan...
6 dakika önce
IHAAW130105-ASA/18-03-2019- 17 Aralık Kumpas Davası'nda 15 sanık, 'hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
IHAAW130105-ASA/18-03-2019
- 17 Aralık
Kumpas Davası'nda 15 sanık, 'hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 18.03.2019 13: 01: 05 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:07 Kaynak: İHA
Son Dakika! 17 Aralık Davasında 15 Sanık Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı
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