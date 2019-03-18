17 Aralık Kumpas" Davasında 15 Sanık, "Hükümeti Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" Suçundan...
15 dakika önce
"17 Aralık kumpas" davasında 15 sanık, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.
"17 Aralık kumpas" davasında 15 sanık, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:01 Kaynak: AA
Son Dakika! 17 Aralık Davasında 15 Sanık Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı
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