Son Dakika Haberleri: 17 Aralık Kumpas" Davasında 15 Sanık, "Hükümeti Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" Suçundan...

17 Aralık Kumpas" Davasında 15 Sanık, "Hükümeti Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" Suçundan...

15 dakika önce

"17 Aralık kumpas" davasında 15 sanık, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

17 Aralık Kumpas
"17 Aralık kumpas" davasında 15 sanık, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:01 Kaynak: AA

Aralık, Güncel
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