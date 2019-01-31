17 Aralık kumpas davasında 25 sanığa müebbet hapis istemi
1 saat önce
17 Aralık kumpas davasında, eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 25 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.
17 Aralık
kumpas davasında, eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 25 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:52
17 Aralık Kumpas Davasında, 25 Sanık İçin İstenen Cezalar Belli Oldu
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