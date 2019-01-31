Son Dakika Haberleri: 17 Aralık kumpas davasında 25 sanığa müebbet hapis istemi

17 Aralık kumpas davasında 25 sanığa müebbet hapis istemi

1 saat önce

17 Aralık kumpas davasında, eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 25 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

17 Aralık kumpas davasında 25 sanığa müebbet hapis istemi, System.String[]
17 Aralık kumpas davasında, eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 25 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:52 

Ekonomi
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