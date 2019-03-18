'17 Aralık kumpas' davasında karar çıktı

'17 Aralık kumpas' davasında 15 sanık, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Dünyanın En Pahalı Güvercini, Belçika'da 1 Milyon 252 Bin Euroya Alıcısını Buldu