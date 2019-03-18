Son Dakika Haberleri: '17 Aralık kumpas' davasında karar çıktı

'17 Aralık kumpas' davasında karar çıktı

1 saat önce

'17 Aralık kumpas' davasında 15 sanık, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

'17 Aralık kumpas' davasında karar çıktı, System.String[]
'17 Aralık kumpas' davasında 15 sanık, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:00 

Ekonomi
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