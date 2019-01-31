Son Dakika Haberleri: 17 Aralık Kumpas Davasında Mütalaasını Açıklayan Savcı, Eski Emniyet Müdürleri Nazmi Ardıç, Kazım...

17 Aralık Kumpas Davasında Mütalaasını Açıklayan Savcı, Eski Emniyet Müdürleri Nazmi Ardıç, Kazım...

59 dakika önce

IHAAW182001-ASA/31-01-2019- 17 Aralık kumpas davasında mütalaasını açıklayan savcı, eski Emniyet Müdürleri Nazmi Ardıç, Kazım Aksoy ve Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 25 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

17 Aralık Kumpas Davasında Mütalaasını Açıklayan Savcı, Eski Emniyet Müdürleri Nazmi Ardıç, Kazım..., System.String[]
IHAAW182001-ASA/31-01-2019

- 17 Aralık kumpas davasında mütalaasını açıklayan savcı, eski Emniyet Müdürleri Nazmi Ardıç, Kazım Aksoy ve Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 25 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. 31.01.2019 18: 20: 01 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:25 Kaynak: İHA

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