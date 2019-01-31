17 Aralık Kumpas Davasında Mütalaasını Açıklayan Savcı, Eski Emniyet Müdürleri Nazmi Ardıç, Kazım...
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IHAAW182001-ASA/31-01-2019- 17 Aralık kumpas davasında mütalaasını açıklayan savcı, eski Emniyet Müdürleri Nazmi Ardıç, Kazım Aksoy ve Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 25 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
IHAAW182001-ASA/31-01-2019
- 17 Aralık
kumpas davasında mütalaasını açıklayan savcı, eski Emniyet Müdürleri Nazmi Ardıç, Kazım Aksoy ve Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 25 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. 31.01.2019 18: 20: 01 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:25 Kaynak: İHA
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