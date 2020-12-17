17 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5'İNCİ TUR13.00 Gençlerbirliği - Tuzlaspor13.00 İttifak Holding Konyaspor - Altınordu15.00 Fraport TAV Antalyaspor - Beypiliç Boluspor17.00 Demir Grup Sivasspor - Giresunspor18.45 Medipol Başakşehir - Turgutluspor21.

Son Dakika

BioNTech aşısının elitlere yapılacağı iddialarına Bakan Koca'dan cevap: Aşıyı vatandaşın riskine göre yapacağız, sınıfına göre değil

Aşka gelen Ebru Şahin, Cedi Osman ile romantik pozlarını paylaştı

Emekleri kül oldu! 15 büyükbaşı telef olan çiftlik sahibi gözyaşlarına boğuldu

Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş

Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında işlem başlatılıyor

Magandaların havaya sıktığı mermiler, iki ayrı dairenin camına isabet etti

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin kurşun geçirmez camın arkasından yaptığı konuşma alay konusu oldu

Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu