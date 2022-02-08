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17 askeri personel ve 4 belediye işçisi Kazdağları'nda mahsur kaldı - Son Dakika

17 askeri personel ve 4 belediye işçisi Kazdağları'nda mahsur kaldı

08.02.2022 23:47
17 askeri personel ve 4 belediye işçisi Kazdağları'nda mahsur kaldı

BALIKESİR'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda görevli 17 askeri personel ve yolu açmak için bölgeye giden 4 belediye işçisi yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda görevli 17 askeri personel ve yolu açmak için bölgeye giden 4 belediye işçisi yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı Sarıkız Tepesi'nde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığı'na hareket eden 3 araç içindeki 17 askeri personel ve onlara yol açmak için görevlendirilen 4 kişilik Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekibi, yoğun kar yağışı nendeniyle akşam saatlerinde Kazdağları'nda mahsur kaldı. Bölgeye Balıkesir Valiliği koordinasyonunda kurtarma ekipleri sevk edildi. Konuyla ilgili olarak Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Edremit ilçemiz, Kazdağı Milli Parkı içerisinde Sarıkız Tepesi mevkiinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda görevli askeri personeli taşıyan 3 aracın ve yolu açma çalışmasını yürüten Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin akşam saatlerinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalması sonucunda; mahsur kalan askeri personel ve yol ekiplerine ulaşılması amacıyla Valiliğimiz koordinasyonunda kapanan yolun açılması ve personele ulaşılması için en hızlı şekilde çalışmalara başlanılmıştır. 17 kişiden oluşan askeri personel ve 4 kişiden oluşan yol ekibinin sağlık durumları iyi olup, en kısa sürede kendilerine ulaşılması için çaba sarf edilmektedir."


- Balıkesir
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Balıkesir, Kaz Dağı, Edremit, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 17 askeri personel ve 4 belediye işçisi Kazdağları'nda mahsur kaldı - Son Dakika


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