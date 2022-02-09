17 askeri personel ve 4 belediye işçisi Kazdağları'nda mahsur kaldı (2) - Son Dakika

21 KİŞİYE ULAŞMAK İÇİN 6 KİLOMETRE MESAFE KALDI

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda görevli 17 askeri personel ve yolu açmak için bölgeye giderken kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 4 belediye isçisi ile kurulan irtibatta sağlık sorunu yaşamadıkları öğrenildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve UMKE ekipleri mahsur kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kazdağları'nda gerçekleştirilen kurtarma çalışmalarını bizzat yönlendiren Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, askeri personel ve belediye çalışanlarıyla irtibata geçildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini paşlaştı. Vali Şıldak, mahsur kalan 21 kişiye ulaşılması için yürütülen çalışmalarda 6 kilometre kaldığını bildirdi.

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir),