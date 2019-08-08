Son Dakika Haberleri: 17 aylık Suriyeli kimsesiz bebeğe Bakanlık sahip çıktı
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17 aylık Suriyeli kimsesiz bebeğe Bakanlık sahip çıktı

1 saat önce

Suriye sınırında 3 aylıkken terk edilmiş halde bulunan ve doğuştan sağlık sorunları olan kız bebek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi.

17 aylık Suriyeli kimsesiz bebeğe Bakanlık sahip çıktı, System.String[]
Suriye sınırında 3 aylıkken terk edilmiş halde bulunan ve doğuştan sağlık sorunları olan kız bebek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi.
Türkiye-Suriye sınırında, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) üyeleri tarafından 3 aylıkken bulunan ve doğuştan yemek borusu rahatsızlığı olduğu belirlenen kız bebek, tedavi için Ankara'daki bir özel hastaneye gönderildi.
Tedavi altına alınan kimsesiz bebek, 14 aydır tedavi gördüğü hastanede bir dizi ameliyat geçirdi. Bu süreçte yanında hiç kimsesi olmayan ve ailesi bulunamayan kız bebeğe hastanenin sağlık çalışanları sahip çıkarak hem tedavisini hem de bakımını üstlendi.
Hastane yönetimi, tedavisi devam eden bebeğin birkaç ay içinde taburcu edilebileceğini belirtti.
AA muhabirinin, hastane yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Suriyeli kimsesiz bebeğe daha iyi bir ortamda yaşayabilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sahip çıktı.
Kimsesiz bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Bakanlık yetkilileri, gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.
Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:58 Kaynak: AA
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