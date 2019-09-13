Son Dakika Haberleri: 17 ayrı suçtan aranan hükümlü hırsızlık yaparken yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

17 ayrı suçtan aranan hükümlü hırsızlık yaparken yakalandı

1 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde 17 ayrı suçtan aranan ve 19 yıl kesinlenmiş hapis cezası bulunan hükümlü, termik santralden kablo çalarken suçüstü yakalandı.

17 ayrı suçtan aranan hükümlü hırsızlık yaparken yakalandı, System.String[]

Manisa'nın Soma ilçesinde 17 ayrı suçtan aranan ve 19 yıl kesinlenmiş hapis cezası bulunan hükümlü, termik santralden kablo çalarken suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir termik santralde görevli güvenlik görevlileri, santralden 3 kişinin kablo hırsızlığı yaptığını fark etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden destek isteyen güvenlik görevlileri, 3 şüpheliden Y.E'yi yakaladı.

Gözaltına alınan Y.E'nin 17 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Y.E, emniyetteki ifadesinin ardından cezaevine gönderildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Manisa, Soma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İkiz bebeklere hamile olan kadını öldüren cani adam cinayet sebebini itiraf etti: Parasal sorunlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması: Sipariş üzerine kabine değişikliği yapmayız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler: Bize parayla vermediği silahı terör örgütlerine parasız veriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik güvenli bölge açıklaması: Sabrımız taşarsa başımızın çaresine bakmak durumunda kalacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 23:32:29. #7.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 17 ayrı suçtan aranan hükümlü hırsızlık yaparken yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]