17. Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi başladı - Son Dakika

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) ev sahipliğinde düzenlenen 17. Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi (BİLMÖK) başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Türkiye'nin "en büyük" öğrenci kongresi olma özelliğine sahip kongrenin açılış konuşmasını video konferansla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik'in yaptığı belirtildi.

Açılış konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in, "Bizler Savunma Sanayi Başkanlığı olarak üniversitelerimizi bu eko sistemin en önemli parçaları olarak görüyoruz. Öğrencilerimizin okurken veya staj yaparken geliştirmiş oldukları elektronik haberleşme ve yazılım gibi teknolojik alandaki projelerini takip ediyor ve destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Prof. Dr. Babür Özçelik ise şunları kaydetti:

"Üniversite olarak temel misyonumuz, girişimci, yetkin bireyler yetiştirmek; bilgi, tasarım ve teknoloji üretilmesine öncülük etmektir. Üniversitemiz, sürdürülebilir ve yenilikçi araştırmalarla bilim ve teknolojiyi üreten; toplumun kalkınması ve refahı için insan ve çevre odaklı çözümler sunan, alanlarında öncü araştırma faaliyetlerini tasarlayan ve gerçekleştiren bir araştırma üniversitesi olmayı hedeflemektedir. Öğrencilerimize en iyi öğretim olanaklarını sunmak vazgeçemeyeceğimiz öncelikli alanımız olup, öğretim kalitemizi artırmaya yönelik faaliyetlere önem vermekteyiz. Öğrencilerimizin meslek derslerini almanın yanında, mesleki ya da mesleki olmayan sosyal etkinliklere katılmaları, kendilerini yetiştirecek her türlü etkinlikte bulunmalarını önemsiyoruz."

Açıklamada, 28 Mart'a kadar sürecek ve her yıl farklı bir üniversitenin bilgisayar mühendisliği bölümü ve ilgili öğrenci toplulukları tarafından organize edilen kongrenin bilgisayar mühendisliği öğrencileri arasındaki etkileşimi ve iletişimi artırmak, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve ülkenin bilişim alanındaki yönelimlerini belirleyerek bu alanda gelişmesine destek vermek amacıyla düzenlendiği kaydedildi.