17 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 17 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

17 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Gaziantep polisi yaptığı operasyonlar sonucunda 17 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirdi.

17 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep polisi yaptığı operasyonlar sonucunda 17 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirdi.


Gaziantep Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda 15 bin 280 paket gümrük kaçağı sigara, 5 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 5 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi. Şahinbey ilçesi Hoşgör Mahallesinde bulunan bir işyerinde ve bir araçta yapılan aramada ise, bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda toplamda 17 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirilirken, yakalanan 5 şüpheli hakkında ise 5607 SKM kapsamında yasal işlemlere başlandı. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:29 Kaynak: İHA
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