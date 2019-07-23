17 bin liralık kurbanlık görücüye çıktı

Ordu'da Kurban Bayramı dolayısıyla satışa çıkarılan tosun 17 bin liraya alıcısını bekliyor.Kentin bazı noktalarında satışa sunulan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar görücüye çıktı.Besici Kani Ergün'ün Altınordu ilçesindeki çiftliğinde bir ton fındığa eş değer olarak sattığı yaklaşık 400 kilogramlık tosun, alıcısını bekliyor.Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıla oranla satışların daha iyi olduğunu söyledi.Yaklaşık 42 senedir mesleğin içerisinde olduğunu ve bir çoğunu kendilerinin ürettiğini anlatan Ergün, Karadeniz Bölgesi'nin yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerindeki pazarlardan da kurbanlık aldıklarını belirtti.Kurbanlığın kilogram fiyatının 45 lira civarında olduğunu aktaran Ergün, "Elimizdeki hayvanlar 150 ile 450 kilogram civarında. Bu kurbanlığımız 16-17 bin lira yapıyor. Karadeniz'de fındığa dayalı üretimimiz var. Yani bu kurbanlığımız bir ton fındık parasına denk geliyor. Bunda da 7 kişi birleşiyor, ortaklaşa kesiyor. En düşük hayvanlarımız ise 6 ile 9 bin lira arasında. 600-700 kilogram fındık fiyatı." diye konuştu.Alıcı Recai Şener ise kurbanlık almak üzere pazara geldiğini dile getirerek, "Bir ton fındık fiyatına tosun zor alınıyor. Hesabımızı, kitabımızı ona göre yaptık ama 3 kişilik bir hisse aldık. Beyefendi ile fiyatta anlaştık. Satıcı bin 750 lira dedi, biz kesim de dahil bin 650 liraya anlaştık." ifadelerini kullandı.