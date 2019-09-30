Son Dakika Haberleri: 17 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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17 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

1 saat önce

Aksaray'da düzenlenen operasyonda 17 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Aksaray'da düzenlenen operasyonda 17 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray- Adana kara yolu kent girişinde yaptıkları yol uygulamasında, durumundan şüphelendikleri kamyonu durdurdu.

Yapılan aramada, kamyonun gizli bölmelerine yerleştirilmiş 17 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kamyondaki M.N.D. ve N.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.N.D. tutuklandı, N.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

17 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Aksaray, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:53 Kaynak: AA
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