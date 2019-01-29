17 Burda Avm'den Satranç Seti Hediye

Çanakkale'yi eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren Esas 17 Burda AVM, satranç kampanyası ile ziyaretçilerini karşılıyor.

Çanakkale'yi eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren Esas 17 Burda AVM, satranç kampanyası ile ziyaretçilerini karşılıyor.



17 Burda AVM, birbirinden eğlenceli etkinlik ve kampanyalarıyla sömestr heyecanına hız kesmeden devam ediyor, 28 - 31 Ocak tarihleri arasında devam edecek kampanya kapsamında aynı gün içerisinde 150 TL ve üzeri tutarında alışveriş yapan ziyaretçilerine satranç seti hediye ediyor.



Ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi yaşatan Esas 17 Burda AVM, satranç kampanyası ile satranç sporunun birbirinden önemli kişisel gelişime katkılarından, kendi kendini kontrol, analitik yeteneği arttırmak, süratli, doğru ve çabuk düşünebilmek, planlı hareket etmek gibi faydalarını ziyaretçileri ile buluşturuyor. - ÇANAKKALE

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