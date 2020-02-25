17 Burda'da Mini Cooper çekilişi heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 17 Burda'da Mini Cooper çekilişi heyecanı - Son Dakika

17 Burda'da Mini Cooper çekilişi heyecanı

6 saat önce

Çanakkale'nin eğlence, buluşma ve yaşam merkezi 17 Burda Alışveriş Merkezinin (AVM) 29 Kasım-17 Şubat tarihleri arasında düzenlediği kampanya kapsamında hediye edilecek olan Mini Cooper, talihlisi ile buluşuyor.

17 Burda'da Mini Cooper çekilişi heyecanı, System.String[]

Çanakkale'nin eğlence, buluşma ve yaşam merkezi 17 Burda Alışveriş Merkezinin (AVM) 29 Kasım-17 Şubat tarihleri arasında düzenlediği kampanya kapsamında hediye edilecek olan Mini Cooper, talihlisi ile buluşuyor.


Esas 17 Burda AVM, 29 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'da, Milli Piyango İdaresi izni ile noter ve ziyaretçilerin huzurunda gerçekleştirilecek çekilişle Mini Cooper kampanyasının 1 asil ve 1 yedek olmak üzere talihlilerini belirleyecek. 17 Burda AVM, aynı gün içinde toplam her 150 TL'lik alışverişe 1 çekiliş hakkı ile kampanyaya katılma hakkını kazanan ziyaretçilerine çekiliş heyecanını doyasıya yaşatacak. - ÇANAKKALE

Mini Cooper, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:13 Kaynak: İHA
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