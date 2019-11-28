17 Burda'da Mini Cooper kampanyası

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek Çanakkalelilere özel deneyimler yaşatan, cazibe merkezi 17 Burda Alışveriş Merkezinde (AVM) heyecanlandıran bir araç kampanyası başlıyor.



Açıldığı günden itibaren Çanakkale'nin alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen Esas 17 Burda AVM, ziyaretçilerini heyecan verici bir araç kampanyası ile karşılıyor. 29 Kasım-17 Şubat tarihleri arasında, aynı gün içinde toplam her 150 liralık alışveriş ile çekilişe katılma hakkı sunan 17 Burda AVM, şanslı bir ziyaretçisini Mini Cooper sahibi yapıyor.



Çanakkalelileri ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan 17 Burda AVM, ilgi çekici araç kampanyası ile tüm ziyaretçilerini hayallerini gerçekleştirme fırsatını yakalama imkanı sunuyor. 29 Kasım-17 Şubat tarihleri arasında devam edecek kampanya kapsamında aynı gün içinde toplamda 150 lira tutarında alışveriş yapan ziyaretçiler, danışma bankosunda kaydını yaptırarak çekilişe katılma hakkına sahip olacak. - ÇANAKKALE