17. Çocuk Filmleri Festivali başladı - Son Dakika

Festivalin açılış filmi ise geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Filmimin Hikâyesi yarışmasının birincisi "Fatma Yoksul"un yönetmen Emre Kavuk ile birlikte çektiği "Bizim Köyde Macera" olacak.

Çocukların sağlıklı bir hobi edinmelerine, sanatsal üretim gerçekleştirmelerine, sinemayla tanışmalarına ve erken yaşta sinema kültürü edinmelerine rehberlik etme hedefi ile gerçekleştirilen 17. Çocuk Filmleri Festivali çevrim içi olarak başladı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ile TÜRSAK Vakfı tarafından gerçekleştirilen festivalin bu yılında da film gösterimleri çevrim içi ortamda olacak. Türkiye'nin 81 iline yayılacak filmlerin coşkusuyla milyonlarca çocuğun evde eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacak festival, birbirinden renkli ve eğlenceli filmleri cocukfestivali.com adresinde minik sinemaseverlerle buluşturacak. Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra birbirinden önemli isimlerin çocuklarla çevrim içi olarak buluşacağı öğretici atölyeler de TÜRSAK Vakfı YouTube kanalından takip edilebilecek.

Festivalin bu yılki kapanış töreni ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda TÜRSAK Vakfı YouTube kanalında gerçekleştirilecek. Törende ayrıca festival kapsamında gerçekleştirilen Filmimin Hikâyesi yarışmasının birincisi de açıklanacak.

Festival Menüsünde Rengarenk Fimler Çocukları Bekliyor

17. Çocuk Filmleri Festivali kapsamında cocukfestivali.com adresinde çevrim içi ve ücretsiz gerçekleştirilecek film gösterimleri ile Türkiye'nin dört bir yanından çocuklar sinema kültürünü evlerinden deneyimleyecek. Son dönemin en ilgi çeken ve renkli hikayelerinin yer aldığı festivalin programı minik sinemaseverleri keyifli bir yolculuğa çıkaracak. Festivalde bu yıl kısa ve uzun metrajlardan oluşan 15 filmlik bir program çocuklarla buluşacak. Açılış filmi geçtiğimiz yıl Filmimin Hikâyesi yarışmasını kazanan Fatma Yoksul'un yönetmen Emre Kavuk ile birlikte çektiği Bizim Köyde Macera olacak. Programdaki diğer filmler arasında ise Asteriks: Sihirli İksirin Sırrı, Ay Bekçisi, Çılgın Köpekler, Elektrik Gökyüzü, İçgüdü, Kıyıdaki Yaşam, Kirpi ve Saksağan: Sevimli Uzay Kahramanları, Küçük Ayakkabıcı, Küçük Kahraman, Maestro, Mido ve Şarkıcı Hayvanlar, Son Jeton, Şifreni mi Unuttun? ve Yaprak yer alıyor.

Eğiten, Öğreten ve Eğlendiren Atölyeler ile Festival Heyecanı Katlanacak

Film programıyla çocukları sinemanın büyülü dünyasıyla buluşturacak 17. Çocuk Filmleri Festivali, sevilen isimlerin vereceği atölyelerle de keyifli anlar yaşatacak. 20 Nisan Salı günü saat 17.00'da ANFİYAP (Animasyon Film Yapımcıları Derneği)'ın katkılarıyla Aslan Tamjidi ile Animasyon Atölyesi çocuklarla buluşacak. 21 Nisan Çarşamba günü saat 14.00'da Zeynep Bayat ile Oyunculuk Atölyesi gerçekleştirilecek. Oyuncu Zeynep Bayat ile buluşacak çocuklar, oyunculuk hakkında merak ettiklerini öğrenecek. Aynı gün gerçekleştirilecek bir diğer atölye de saat 17.00'daki Adam Biernacki ile Bir Senaryo Oluşturmanın Temelleri Atölyesi olacak. Yönetmen, senarist, tiyatro eğitmeni ve öğretim görevlisi Adam Biernacki'nin vereceği atölyede bir araya gelecek çocuklar, bir dramanın, peri masalının ve hikayenin taslağını oluşturmanın yöntemlerini ve seyircinin dikkatini çekmenin kurallarının ne olduğunu öğrenecekler.

22 Nisan Perşembe günü ise festival kapsamında iki atölye gerçekleştirilecek. Günün ilk etkinliği saat 13.00'da gerçekleştirilecek Yekta Kopan ile Hikaye Okur-Yazarlığı Söyleşisi olacak. Yazar Yekta Kopan ile çevrim içi olarak buluşacak çocuklar, deneyimli isimden hikaye okur-yazarlığında dikkat etmeleri gerekenleri öğrenecekler. Günün ikinci etkinliği ise saat 17.00'da gerçekleştirilecek Hüseyin Aytuğ Çelik ile Geleneksel Karagöz Oyunu Atölyesi olacak. Oyuncu, kuklacı ve yönetmen Hüseyin Aytuğ Çelik, atölye süresince Karagöz oyunlarının rivayet edilen ve bilinen tarihçelerinden bahsedecek, ardından uygulamalı olarak bir Karagöz oyununun hazırlık ve oynatım süreçlerini katılımcılarla paylaşacak. Çocuklar perdenin hem önünü hem de arkasını görme ve gözlemleme şansı elde edecekler.

Çocuk Filmleri Festivali'nden Bir İlk: Uluslararası Sektör Buluşması

Bu yıl 17. Çocuk Filmleri Festivali'nde ilk kez bir Uluslararası Sektör Buluşması gerçekleştirilecek. 19 Nisan Pazartesi günü saat 15.00-17.00 saatleri arasında video konferans yöntemi ile gerçekleştirilecek buluşmanın moderatörlüğünü TÜRSAK Vakfı Başkan Yardımcısı, Yapımcı ve Avukat Burhan Gün üstlenecek. Türkiye, İngiltere ve Rusya'dan çocuk filmleri ve animasyon alanında yapımlar sunan sektör profesyonellerinin katılım göstereceği buluşmada, katılımcılar projelerini tanıtma fırsatı bularak ortak yapım ve iş birlikleri geliştirebilecekleri bir platform yaratacaklar.

17. Çocuk Filmleri Festivali Kapanış Töreni 23 Nisan'da TÜRSAK Vakfı YouTube Kanalında!

Çocuklara film ve atölyelerle dolu eğlenceli beş gün yaşatacak 17. Çocuk Filmleri Festivali'nin kapanış töreni de yine çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek. Kapanış töreninde ayrıca festival kapsamında gerçekleştirilen Filmimin Hikayesi yarışmasının birincisi açıklanacak. Festivalin kapanış töreni, 23 Nisan Cuma günü saat 16.00'dan itibaren TÜRSAK Vakfı YouTube kanalından takip edilebilecek.