17 dakika sonra Fatih Terim Stadyumu'nda elektrikler geldi - Son Dakika

17 dakika sonra Fatih Terim Stadyumu'nda elektrikler geldi

Stadın ışıklandırmasında yaşanan arıza nedeniyle Medipol Başakşehir-Kayserispor maçında 66. dakikada oyun durmuştu.

Stadın ışıklandırmasında yaşanan arıza nedeniyle Medipol Başakşehir- Kayserispor maçında 66. dakikada oyun durmuştu. 17 dakika sonra yeniden gelen elektriğin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.


Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Medipol Başakşehir - Kayserispor karşılaşması sırasında elektrikler kesilmişti. Gerekli çalışmaların yapılmasının ardından 17 dakika sonra mücadele kaldığı yerden devam etti. Müsabakada 66. dakikada turuncu-lacivertlilerin üstünlüğünde yarıda kalmıştı. - İSTANBUL

Kayserispor, Başakşehir, Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 22:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 17 dakika sonra Fatih Terim Stadyumu'nda elektrikler geldi - Son Dakika Spor
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23:00
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21:50
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20:40
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