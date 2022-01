17. Dönem ASTTASAK Eğitimi Mezuniyet Töreni - Son Dakika

Milli Savunma Üniversitesi Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksekokulundan mezun olan öğrenciler törenle diplomalarını aldı.

Okul yerleşkesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmasını Alay Komutanı Piyade Albay Okay Sancıoğlu yaptı.

Dereceye giren astsubay öğrencilerine diplomalarının verilmesinin ardından konuşan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, şunları kaydetti:

"Çıktığınız bu uzun yolda Türk milletinin mücadelesinde her zaman verdiğim üç öğüdü vermek istiyorum. Birincisi hayatınız boyunca hep anne ve babanızın hayır duasını alın. Annesinin hayır duasını almayan evlattan ne kendisine ne Türk milletine ne de insanlığa hayır gelir, bunu hiçbir zaman unutmayın. İkincisi hayatınız boyunca hep Türk demokrasisinin ve seçilmiş millet iradesinin emrinde olun. Üçüncüsü tarih boyunca insanlığa hizmet eden Türk milletine hizmet edin. Bu millete hizmet edenler her zaman tarihin şanlı sayfalarında yer alırlar, bu millete ihanet edenler de her zaman tarihin çöplüğünde yuvalanırlar. Bunu unutmayın. Yeni rütbeleriniz hayırlı, uğurlu olsun yolunuz ve bahtınız açık olsun."

1105 ASTTASAK öğrencisinin mezun olduğu törende, dönem birincisi Sercan Özdemir konuşma yaparak yaş kütüğüne adını çaktı.

Program geçit töreniyle son buldu.