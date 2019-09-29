Son Dakika Haberleri: 17. Dünya Atletizm Şampiyonası
Son Dakika Spor Haber

17. Dünya Atletizm Şampiyonası

26 dakika önce

17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 50 kilometre yürüyüşte altın madalyayı, erkeklerde Japon Yusuke Suzuki, kadınlarda Çinli Liang Rui kazandı.

17. Dünya Atletizm Şampiyonası, System.String[]

17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 50 kilometre yürüyüşte altın madalyayı, erkeklerde Japon Yusuke Suzuki, kadınlarda Çinli Liang Rui kazandı.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın 2. günü, 50 kilometre yürüyüş finalleriyle sona erdi.

Erkeklerde Japon Yusuke Suzuki, 4 saat 4 dakika 20 saniye, kadınlarda ise Çinli Liang Rui, 4 saat 23 dakika 26 saniyelik süresiyle altın madalyanın sahibi oldu.

4: 11: 28'lik zamanıyla erkekler 50 kilometre yürüyüş yarışını 8. sırada tamamlayan İspanyol Jesus Angel Garcia, 49 yaş, 346 günle organizasyon tarihinin en yaşlı sporcusu unvanını aldı.

Merakla beklenen erkekler 100 metre yarışını, ABD'li Christian Coleman kazandı. 9.76 saniyeyle sezonun en iyi derecesine imza atan Coleman, son şampiyon Justin Gatlin'in 0.13 saniye önünde kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Kadınlar 10 bin metrede 30: 17.62'lik zamanıyla sezonun en iyi derecesini yakalayan Hollandalı Sifan Hassan, kürsünün zirvesine çıktı.

Erkekler uzun atlama finalini, 8.69 metrelik derecesiyle Jamaikalı Tajay Gayle, kadınlar çekiç atma finalini de 77.54 metrelik derecesiyle ABD'li DeAnna Price kazandı.

Suzuki, Japon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adapazarı'nda bir kışlada yedikleri yemekten zehirlenen 143 asker hastaneye kaldırıldı
Dekan ateş yakıp başından aşağı boya döktü: Birlikteliği temsil ediyor Sakarya'da 143 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Temel Reis'e benzeyen Erzincanlı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 10:38:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 17. Dünya Atletizm Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]