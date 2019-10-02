Son Dakika Haberleri: 17. Dünya Atletizm Şampiyonası
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17. Dünya Atletizm Şampiyonası

30 dakika önce

17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 200 metrede Büyük Britanyalı Dina Asher-Smith altın madalya kazandı.

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17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 200 metrede Büyük Britanyalı Dina Asher-Smith altın madalya kazandı.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın altıncı gününde, 3 kategoride madalyalar sahiplerini buldu.

Kadınlar 200 metrede 21.88'lik derecesiyle finiş çizgisini ilk sırada geçen Büyük Britanyalı Asher-Smith, podyumun zirvesine çıktı.

Erkekler çekiç atmada, Polonyalı Pawel Fajdek, 80.50'lik derecesiyle üst üste dördüncü dünya şampiyonluğuna uzandı.

Erkekler 110 metre engellide ise ABD'li Grant Holloway, 13.10'luk zamanıyla altın madalyanın sahibi oldu.

Katar, Doha, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:24 Kaynak: AA
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