Son Dakika Haberleri: 17. Dünya Atletizm Şampiyonası
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17. Dünya Atletizm Şampiyonası

1 saat önce

17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler maratonda Etiyopyalı Lelisa Desisa altın madalya kazandı.

17. Dünya Atletizm Şampiyonası, System.String[]

17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler maratonda Etiyopyalı Lelisa Desisa altın madalya kazandı.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın 9. günü, erkekler maraton yarışıyla sona erdi.

Lelisa Desisa, 2 saat 10 dakika 40 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Etiyopyalı bir atlet, 2001'den sonra erkekler maratonda ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Desisa'nın 4 saniye gerisinde vatandaşı Mosinet Geremew gümüş, liderin 11 saniye arkasında Kenyalı Amos Kipruto bronz madalya elde etti.

Türk sporcular Polat Kemboi Arıkan ve Mert Girmalegesse ise yarışı tamamlayamadı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:14 Kaynak: AA
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