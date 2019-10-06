Son Dakika Haberleri: 17. Dünya Atletizm Şampiyonası
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17. Dünya Atletizm Şampiyonası

1 saat önce

ABD Milli Takımı, 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nı madalya tablosunun zirvesinde tamamladı.

17. Dünya Atletizm Şampiyonası, System.String[]

ABD Milli Takımı, 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nı madalya tablosunun zirvesinde tamamladı.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyona, 10. gününde yapılan yarışmalarla sona erdi.

Kadınlar 100 metre engelli, kadınlar 4x400 metre takım ve erkekler 4x400 metre takım yarışlarında 3 altın madalya daha kazanan ABD, şampiyona sonunda 14 altın, 11 gümüş, 4 bronz madalyayla takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.

ABD'yi, 5 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalyayla Kenya, 3 altın, 5 gümüş, 3 bronz madalyayla da Jamaika takip etti.

Türkiye Milli Takımı, 20 sporcuyla katıldığı şampiyonada madalya kazanamadı ancak elde edilen iki 5'incilik ve bir 6'ncılık sayesinde puan sıralamasında 209 ülke arasında 35. oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Katar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:34 Kaynak: AA
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