17. Dünya Bosna Hersek Diasporası Futsal Şampiyonası tamamlandı

İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen ve Avrupa ülkelerinde yaşayan Bosna Herseklilerin katıldığı 17. Dünya Bosna Hersek Diasporası Futsal Şampiyonası'nın finalinde Avusturya'yı mağlup eden Almanya ekibi, birinciliğe ulaştı.

Celal Atik Spor Salonu'ndaki şampiyonada Bosna Hersekli oyunculardan kurulu Danimarka, Avusturya, Finlandiya ve İngiltere'den ikişer, Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda, İsveç, Norveç ile İsviçre'den birer takım olmak üzere 15 ekip mücadele etti.

Organizasyonun finalinde Almanya ekibi, Avusturya'yı son dakikalarda bulduğu golle 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Üçüncülüğü ise Norveç'i 3-0 mağlup eden İsveç kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Bosna Herseklileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Spor, her zaman dayanışmayı ve kardeşliği davet eden bir aktivitedir." dedi.

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç de İzmir'de bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını ve İzmir'i her zaman kendi evleri gibi gökdüklerini ifade ederek, "1990'lı yılların başında Bosna Hersek'teki işgalden dolayı insanlar farklı ülkelere dağıldı. Şimdi bu insanlar, dünyada başarılı işlere imza attılar. 25 yılı aşkın süredeki o insanların çocukları ya da torunlarıyla İzmir'deyiz ve sporla iç içeyiz." diye konuştu.

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