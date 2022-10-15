Edinilen bilgiye göre, Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince göçmen kaçakçılığıyla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 17 düzensiz göçmen yakalandı. Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen ve idari gözetim altında bulunan 17 düzensiz göçmen, yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edilerek ülkelerine geri gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 17 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika

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