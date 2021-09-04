17. Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nın ilk günü tamamlandı - Son Dakika

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 2019'dan, TÜBİTAK tarafından da 2005'ten bu yana düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları finallerinin ilk günü tamamlandı.

Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen üniversitelerin yarışı TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, liselerinki ise Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın start vermesiyle başladı.

Türkiye ve yurt dışındaki üniversite öğrencilerinin başvurabildiği Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda yarışmacılar, Elektromobil ve Hidromobil kategorilerinde mücadele ederken lise öğrencileri ise Elektromobil kategorisinde yarıştı.

Yarışmacılar, 65 dakika içerisinde 2 kilometrelik parkurda tur atarken, burada araçların tükettikleri enerji miktarı dikkate alındı, ana ölçüt ise kimin en az enerji tükettiği yani "verimlilik" oldu.

İklim değişikliği, fosil yakıt rezervlerinin azalması, otomobil üreticilerini farklı arayışlara sevk etti ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla çalışabilen araçların üretimi ile ilgili Ar-Ge çalışmaları hızlandı.

Bu bağlamda sürdürülebilir kaynaklarla üretilen araçların önemine dikkati çekmeye çalışan TÜBİTAK, elektrik ve hidrojen enerjisiyle çalışan araçlarla ilgili yerli ve milli üretimin artırılmasını da amaçladı.

TÜBİTAK, bu yıl takımlara Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında ANLAS ile yaptığı anlaşma gereği yerli üretim araç lastiği sağlarken, Ark Pres ile yapılan anlaşma kapsamında da takımlara yerli üretim emniyet kemeri sağlandı.

Başarılı bulunan takımları lise kısmında 30 bin lira, Uluslararası kısmında ise 50 bin liraya varan ödülün beklediği Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, Uluslararası kategorisinde 65, Liseler Arası kategorisinde ise 36 takımın katılımıyla yarına kadar devam edecek.

En verimli aracın belirlenmesi için yarın yapılacak ikinci gün etkinliğine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılması bekleniyor.