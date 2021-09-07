17. Ege Romatoloji Günleri "Romatolojide Kadın" temasıyla yapılacak - Son Dakika

"Romatolojide Kadın" teması ile yapılacak olan program,23-26 Eylül tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilecek.

Açılış konuşmaları EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve EÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gonca Karabulut tarafından yapılacak. Ana başlıkların kadınlar üzerinde spesifikleştiği kongrenin ilk oturumunda "Fertilite, gebelik ve laktasyon bakımından akılcı ilaç kullanımı" ele alınırken; diğer oturumlarda "Gebelikte lupus alevlenmesinin yönetimi", "Romatolojide IVIG kullanımı", "Romatolojik hastalıklarda fertilite", "Gebede biyolojik ve hedefe yönelik sentetik ajanların kullanımı", "Romatolojik hastalıklarda kozmetoloji", "Romatolojide kardiyak rehabilitasyon", "Romatolojik hastalıkları taklit eden immun yetmezlikler", "Sklerodermada dijital ülsere yaklaşım", "Gebelikte özel durumların yönetimi", "Romatolojik hastalıklar kadınların yaşamını nasıl etkiliyor?", "İlaç sektörünün romatolojik hastalıkların tedavisindeki rolü", "Sağlık çalışanları arasında kadın olmak", "Romatolojik hastalarda enfeksiyonlara ilişkin özel durumlar" gibi başlıklar da işlenecek.