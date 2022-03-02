17. Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika

Denizli'de, 17'incisi düzenlenen Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı törenle açıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan, her yıl katılımcı sayısı katlanarak artan fuara, 2020'de 184 katılımcı ve 181 bin 238 ziyaretçi geldiğini söyledi.

Salgın nedeniyle iki yıl ara verdikleri fuara bu yıl 200 firmanın katıldığını anlatan Tan, "190 bin ziyaretçinin hedeflendiği fuar, sektörün yeni yol haritasını belirleyecek. Ege Bölgesi ağırlıklı olmak üzere tüm Türkiye'den yapılan ziyaretçi organizasyonlarıyla binlerce kişinin ziyaret etmesi beklenen fuar, 2022 yılında da katılımcı ve ziyaretçi sayısı ile sektöre damga vuracak. Beş gün boyunca devam edecek fuar, kent ekonomisine de ciddi anlamda kazanç sağlayacak." diye konuştu.

Yaklaşık 30 bin metrekarelik alanda hizmet veren fuarda ziyaretçiler 6 Mart'a kadar traktör, biçerdöver, tarımsal mekanizasyon, tarım makineleri, sulama teknikleri, hayvancılık ve yem alanındaki yeni ürünlerini inceleme şansı buldu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci ise kentin tarım potansiyeli barındırdığını belirterek, "İştirak eden firmalara şehrim adına teşekkür ediyorum. Geçen yıl salgın nedeniyle fuara ara verilmişti. İnşallah bundan sonra daha da büyüyerek bu fuar devam eder." diye konuştu.

Açılışa, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili, İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya ve diğer davetliler katıldı.

???????