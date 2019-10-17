17 Ekim 2019 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Benim Tatlı Yalanım
02:15 Sevdim Seni Bir Kere
03:20 Ufak Tefek Cinayetler
05:10 Kiralık Aşk
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
11:00 Benim Tatlı Yalanım
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Haber
20:00 Kong: Kafatası Adası
22:30 Kong: Kafatası Adası