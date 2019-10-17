17 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Beşiktaş Seçime Doğru

03:30 Premier Futbol

04:30 Spor Artı

05:30 Futbol Aklı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Almanya Bundesliga Özetler

09:35 İngiltere Premier Lig Goller

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:20 Efsanelerin İzinde

12:25 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Stüdyosu

15:20 Spor Atlası

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:30 Spor Akşamı

18:25 Takvim Yaprakları

18:30 Spor Merkezi

20:00 Spor Ana Haber

21:00 Aktüel Futbol

21:00 Beşiktaş Seçime Doğru

22:30 Avrupanın Paslaşması

23:00 Avrupanın Paslaşması

23:30 Aktüel Futbol