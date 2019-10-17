17 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Beşiktaş Seçime Doğru
03:30 Premier Futbol
04:30 Spor Artı
05:30 Futbol Aklı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Almanya Bundesliga Özetler
09:35 İngiltere Premier Lig Goller
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:20 Efsanelerin İzinde
12:25 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
15:20 Spor Atlası
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:30 Spor Akşamı
18:25 Takvim Yaprakları
18:30 Spor Merkezi
20:00 Spor Ana Haber
21:00 Aktüel Futbol
21:00 Beşiktaş Seçime Doğru
22:30 Avrupanın Paslaşması
23:00 Avrupanın Paslaşması
23:30 Aktüel Futbol