17 Ekim 2019 Trt1 Yayın Akışı
2 dakika önce
17 Ekim 2019 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:49 Kaynak: InterSinema.com
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Şampiyon
02:50 Kalk Gidelim
05:25 Seksenler
06:25 İncir Ağacı
07:55 Benim Adım Melek
10:30 Şampiyon
11:45 İmparatoriçe Ki
13:00 Aileler Yarışıyor
15:00 İncir Ağacı
17:00 Seksenler
18:55 Doğrusu Ne?
19:00 Ana Haber
20:00 Şampiyon
23:45 Benim Adım Melek
Komandolar Tel Abyad'dan asker selamı veren sporculara selam gönderdi İki yıl aradan sonra ekranlara dönen Seksenler'in kadrosuna, başarılı oyuncu Erdem Baş dahil oldu Ece Üner, Fransa ile ilgili sözleriyle gündem oldu: Pisliğin içindeyken öten tek hayvan horozdur Uyuşturucu operasyonunda "Ben içiciyim" diyen genç kız, yanındakileri ihbar etti