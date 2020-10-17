Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Çocukluk
00:30 Zümrüdüanka
01:45 Yasak Elma
03:15 Zuhal Topal’la Sofrada
04:15 Zuhal Topal’la Sofrada
04:45 Kadın
05:15 Şevkat Yerimdar
06:00 Şevkat Yerimdar
07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Dostumun Dünyası
12:45 Mutfakta Buluşalım
13:00 Kamera Arkası
13:45 Çocukluk
13:45 Temizlik Benim İşim
14:00 Zümrüdüanka
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
16:15 Sen Çal Kapımı
17:00 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Çocukluk
20:00 Zümrüdüanka
22:45 Çocukluk
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 17 Ekim 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika