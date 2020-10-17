Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Görev Uğruna
00:20 Dizi
01:00 Çember: Kurtar Beni
02:00 Görev Uğruna
03:10 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
05:30 Erkenci Kuş
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:30 Medcezir
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:15 Gerçeğin Peşinde
14:00 Sinema
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Menajerimi Ara
16:30 Erkenci Kuş
16:34 Dizi
18:30 Star Haber
20:00 Babil
20:00 İyi Günde Kötü Günde
23:45 Operatör
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 17 Ekim 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika