Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Teknik Analiz
00:30 Spor Artı
02:00 İleri Üçlü
02:00 Stadyum
03:25 Başlama Vuruşu
05:00 Teknik Analiz
05:30 Süper Lig Özetler
06:00 TFF 1. Lig Özetler
06:30 İngiltere Premier Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:35 TFF 1. Lig Özetler
08:00 İngiltere Premier Lig Özetler
08:30 Süper Spor
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Orhan Ayhan'la
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:30 Teknik Analiz
09:50 TFF 1. Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
11:30 Spor Bülteni
11:55 Efsanelerin İzinde
12:00 Avrupa Stüdyosu
12:20 Uefa Uluslar Ligi Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:25 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Yılport Samsunspor - İstanbu
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 Spor Haftasonu
15:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Adanaspor –altınordu
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
18:00 Spor Haftasonu
18:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Altay – Adana Demirspor
20:00 Spor Akşamı
21:00 Stadyum
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 17 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika