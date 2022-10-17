Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Teknik Analiz
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
02:30 FIFA Magazin
02:55 Spor Takvimi
03:00 Stadyum
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Gençlerbirliği - Ankara Keçiörengücü
08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:00 Maç Özel
13:25 Erzurumspor FK - Bodrumspor
15:30 Maç Özel
15:55 Göztepe - Tuzlaspor
18:00 Stadyum
18:55 Sakaryaspor - Adanaspor
21:00 Dakika Skor
22:00 Stadyum
Son Dakika › TV › 17 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika