17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü - Son Dakika

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Gölcük Şubesi, 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla tören düzenledi.
Gölcük Anıtpark'ta gerçekleştirilen törende Şube Başkanı Bekir Tülü ve yönetim kurulu üyeleri, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Tülü, Dünya Astsubaylar Gününü pandemi nedeniyle buruk bir şekilde kutladıklarını belirterek, derneğin 36'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.
- Kaynak: AA
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