17. Ekonomi Zirvesi Avusturya ve Çekya’da yapıldı
1 saat önce
Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD), 17. Ekonomi Zirvesi'ni Avusturya ve Çekya'da gerçekleştirdi.
Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD), 17. Ekonomi Zirvesi'ni Avusturya ve Çekya'da gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:05
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