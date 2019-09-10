Son Dakika Haberleri: 17. Ekonomi Zirvesi Avusturya ve Çekya’da yapıldı
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17. Ekonomi Zirvesi Avusturya ve Çekya’da yapıldı

1 saat önce

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD), 17. Ekonomi Zirvesi'ni Avusturya ve Çekya'da gerçekleştirdi.

17. Ekonomi Zirvesi Avusturya ve Çekya’da yapıldı, System.String[]

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD), 17. Ekonomi Zirvesi'ni Avusturya ve Çekya'da gerçekleştirdi.

Avusturya, Ekonomi, Rumeli, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:05 
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