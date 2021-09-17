Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:30 Transfer
04:00 Maç Saati
07:00 Gamer
08:00 Maç Saati
09:45 Süper Lig Haftanın Golleri
10:00 Taraftar
11:00 Futbolun Şehirleri
13:00 Maç Saati
14:45 Süper Lig Haftanın Golleri
15:00 Maç Saati
17:00 Gamer
18:00 Maç Saati
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
19:45 Süper Lig Haftanın Golleri
23:00 Gamer
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 17 Eylül 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika