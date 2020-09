17 Eylül Gençlikgücü Spor Kulübü Spor Tesisi'nin temeli atıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye tarafından yaptırılacak 17 Eylül Gençlikgücü Spor Kulübü Spor Tesisi'nin temeli törenle atıldı.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, törende yaptığı konuşmada, her zaman profesyonel ve amatör spor kulüplerinin yanında olacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz günden beri spor kulüplerimize her türlü hem Bandırmaspor Vakfı üzerinden hem de belediyemiz üzerinden tüm desteklerimizi sağlıyoruz. Bunların ilk temelleri de bugün atılıyor. Çocuklarımızın spor yapması, zihinsel ve bedensel gelişimini sağlaması açısından amatör spor kulüplerinin önemi her geçen gün artıyor. Spor kulüplerinde altyapı çok önemli. Altyapımızı güçlendirmek için de bu tarz amatör kulüplerimiz her zaman ihtiyacımız var."

17 Eylül Gençlikgücü Spor Kulübü Başkanı Nihat Şimşek ise Bandırma ve çevresinde yaşayan çocuklara sportif, fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişmelerinde yardımcı olabilmek için tesisleşmede ilk adımı attıklarını vurguladı.

Şimşek, "Tesislerde suni çim saha, 200 metrekare kapalı alanda sporcular için soyunma odası, duş, eğitim salonu, kütüphane, oyun salonu, aileler ve çocuklar için kafeterya ve çocuk bahçesi bulunuyor." bilgisini paylaştı.

Temel atma töreni, dua edilmesi, kurban kesimi ve inşaata ilk harcın dökülmesiyle sona erdi.