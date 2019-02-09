Son Dakika Haberleri: 17. Golf Mad Pro-Am Turnuvası Antalya'da Sürüyor

17. Golf Mad Pro-Am Turnuvası Antalya'da Sürüyor

1 saat önce

Antalya'da düzenlenen 17. Golf Mad Pro-Am Turnuvası son gün final müsabakalarıyla devam ediyor.

17. Golf Mad Pro-Am Turnuvası Antalya'da Sürüyor, System.String[]
Antalya'da düzenlenen 17. Golf Mad Pro-Am Turnuvası son gün final müsabakalarıyla devam ediyor.

Belek'teki National Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvada, 31 ülkeden yaklaşık 250 sporcu yer alıyor.

Sporcular turnuvanın son gününde 18 delikte şampiyonluk için mücadele ediyor.

Toplam 90 bin avro para ödülünün dağıtılacağı organizasyon, bugün yapılacak ödül töreni ve galayla sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:52 Kaynak: AA

Belek, Antalya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


16 Gün Önce Kaybolan Buse'nin Babası, Sahile Çektiği Aracında Kızı İçin Dua Ediyor Türk ve Alman Sporcu Arasındaki Unvan Maçında Ortalık Fena Karıştı

Patlıcanın Fiyatı 1 Haftada Yarı Yarıya Düştü Müezzin, Camideki Teneşir Masası Üzerinde Ölü Bebek Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 15:14:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 17. Golf Mad Pro-Am Turnuvası Antalya'da Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]