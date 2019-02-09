17. Golf Mad Pro-Am Turnuvası Antalya'da Sürüyor
1 saat önce
Antalya'da düzenlenen 17. Golf Mad Pro-Am Turnuvası son gün final müsabakalarıyla devam ediyor.
Antalya
'da düzenlenen 17. Golf Mad Pro-Am Turnuvası son gün final müsabakalarıyla devam ediyor. Belek
'teki National Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvada, 31 ülkeden yaklaşık 250 sporcu yer alıyor.
Sporcular turnuvanın son gününde 18 delikte şampiyonluk için mücadele ediyor.
Toplam 90 bin avro para ödülünün dağıtılacağı organizasyon, bugün yapılacak ödül töreni ve galayla sona erecek.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:52 Kaynak: AA
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