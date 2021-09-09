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17 gün önce kaybolan genç kız, sosyal medyada "ikinci eş" olarak bahsedildiği videoda görüntülendi - Son Dakika

17 gün önce kaybolan genç kız, sosyal medyada "ikinci eş" olarak bahsedildiği videoda görüntülendi

09.09.2021 07:18

Diyarbakır'da kaybolan 15 yaşındaki kız, sosyal medyada bir videoda ortaya çıktı. Söz konusu videoyu çeken şahsın, saz çalan kişiye kız hakkında "Kaçıncı eşin?" diye sorduğu ve "İkinci" cevabının verildiği görülüyor.

Silvan ilçesinde ailesiyle yaşayan 15 yaşındaki kız, 17 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesi ertesi gün durumu polise bildirdi. Güvenlik güçleri kızın bulunması için çalışma başlattı.

SOSYAL MEDYADA BİR VİDEODA ORTAYA ÇIKTI

Ailenin akrabaları, kızlarının yakın zamanda çekilmiş bir videosunu sosyal medyada gördü. Görüntülerde, videoyu çeken Ş.S., "Ahmet Can" diye seslendiği kişiye yeni eşinin hayırlı olması temennisinde bulunup, kaçıncı eşi olduğunu soruyor. Ahmet Can da "ikinci eşim" diye yanıt veriyor. Ardından videoyu çeken kişi kıza dönerek "yenge, yüzünü kapatma, utanma" diye sesleniyor. O da yüzünü kapatarak gülüyor.

AİLESİ VİDEOYU ÇEKEN KİŞİYLE İRTİBATA GEÇTİ

Videoyu paylaşan kişiyle irtibata geçen aile, kızlarının Mardin'in Kızıltepe ilçesinde olduğunu öğrendi. Aradıkları numaraya bir daha ulaşamayan aile, kızlarının bir an önce bulunmasını istiyor.

17 gün önce kaybolan genç kız, sosyal medyada ikinci eş olarak bahsedildiği videoda görüntülendi
17 gün önce kaybolan genç kız, sosyal medyada ikinci eş olarak bahsedildiği videoda görüntülendi
17 gün önce kaybolan genç kız, sosyal medyada ikinci eş olarak bahsedildiği videoda görüntülendi
17 gün önce kaybolan genç kız, sosyal medyada ikinci eş olarak bahsedildiği videoda görüntülendi
17 gün önce kaybolan genç kız, sosyal medyada ikinci eş olarak bahsedildiği videoda görüntülendi

Güvenlik güçleri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 17 gün önce kaybolan genç kız, sosyal medyada 'ikinci eş' olarak bahsedildiği videoda görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 17 gün önce kaybolan genç kız, sosyal medyada "ikinci eş" olarak bahsedildiği videoda görüntülendi - Son Dakika
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