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17 gün önce kazada yaralandı, yaşam mücadelesini kaybetti

1 saat önce

Gaziantep'te Ramazan Bayramı'nın 3'üncü günü otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan 33 yaşındaki Latif Aslan, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

17 gün önce kazada yaralandı, yaşam mücadelesini kaybetti, System.String[]
Gaziantep'te Ramazan Bayramı'nın 3'üncü günü otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan 33 yaşındaki Latif Aslan, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 17 gün önce Ramazan Bayramı'nın 3'üncü günü Karşıyaka Mahallesi Şoför Ali Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 çocuk babası Latif Aslan, cadde üzerine plakası öğrenilemeyen otomobilini park ederek lokantadan yemek almak için aracından indi ve karşıya geçmek istedi. Bu sırada ters şeritten gelen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Aslan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Aslan, çevredekilerin ihbarıyla çağrılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi devam eden Aslan, 17 günlük yaşam mücadelesini kaybederek, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Aslan'ın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna konulurken ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:34 Kaynak: İHA
karşıyaka, kaza, gaziantep, ramazan bayramı, 3. Sayfa
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