17 günde Sakarya'da adeta kuş uçmayacak - Son Dakika

17 günde Sakarya'da adeta kuş uçmayacak
30.04.2021 15:56
17 günlük tam kapanma sürecinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şehrin 41 noktasında toplamda 55 uygulama alanı kurarak denetim gerçekleştirecek.
17 günlük tam kapanma sürecinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şehrin 41 noktasında toplamda 55 uygulama alanı kurarak denetim gerçekleştirecek.
17 günlük tam kapanma döneminde Sakarya' ya giriş ve çıkışlarında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı 14 ayrı noktada kent genelinde ise 41 noktada toplam 55 uygulama alanı kurarak denetim gerçekleştirecek. Ayrıca, şehir içerisinde belirlenen 28 konumda, yaya ve motorize ekipler ile uygulama yapılacak. 2 bin 100 emniyet personelinin görev aldığı tam kapanma, kısıtlamanın kalkacağı güne kadar devam edecek. - SAKARYA
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