17 gündür kayıp çifte ait olduğu değerlendirilen cesetler kuyuda bulundu (2) - Son Dakika

CENAZELER ÇİFTE AİT ÇIKTI

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki 2 metrelik kuyuda bulunan cenazelerin 17 gündür kayıp olarak aranan Cevdet Uysal ve Zeliha Uysal çiftine ait olduğu belirlendi. Dinar Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler Uysal çiftinin bir çocuğu tarafından teşhis edildi. Cenazeler incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne gönderildi.