17 gündür kayıp Hayriye'nin anneannesi: Ben onsuz, o bensiz yaşayamaz - Son Dakika
Son Dakika Güncel 17 gündür kayıp Hayriye'nin anneannesi: Ben onsuz, o bensiz yaşayamaz - Son Dakika

17 gündür kayıp Hayriye'nin anneannesi: Ben onsuz, o bensiz yaşayamaz

6 saat önce

17 gündür kayıp Hayriye'nin anneannesi: Ben onsuz, o bensiz yaşayamazANTALYA'da 'Markete gidiyorum' diyerek, evden ayrılan lise öğrencisi Hayriye Nur Özyurt'tan (16) 17 gündür haber alınamıyor.

17 gündür kayıp Hayriye'nin anneannesi: Ben onsuz, o bensiz yaşayamaz

ANTALYA'da 'Markete gidiyorum' diyerek, evden ayrılan lise öğrencisi Hayriye Nur Özyurt'tan (16) 17 gündür haber alınamıyor. Anneanne Ayşe Yıldırım (61), torununun hayatından endişe ettiğini belirterek, "Ne olur, torunumu bulun. Ben onsuz, o bensiz yaşayamaz" dedi.

Kepez ilçesine bağlı Kütükçü Mahallesi'nde anneannesi ile yaşayan 10'uncu sınıf öğrencisi Hayriye Nur Özyurt, 17 gün önce 'Markete gidiyorum' diyerek, evden ayrıldı. Genç kızın eve dönmemesi ve cep telefonuna ulaşılamaması üzerine anneanne Ayşe Yıldırım, polise kayıp başvurusunda bulundu. Yanında 8 yaşından beri kalan torununun hayatından endişe ettiğini belirten, KOAH hastası Ayşe Yıldırım, 'Torunum Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 2'nci sınıfına gidiyordu. Bana hemşire olup kalp hastası annesini iyileştireceğini söylüyordu. Hatta durumu kötü olan annesine 3-4 yıl daha dayanmasını söylüyordu" diye konuştu.

'BİRİ ARAYIP, TORUNUM İÇİN ARAÇ GÖNDERECEĞİNİ SÖYLEDİ'

Torununu kaybolduğu gün gece saatlerinde birinin telefonla aradığını dile getiren Yıldırım, 'Çocuğumu bir kız aradı. Telefondaki kişi, torunuma telefonu bana vermesini istedi. Torunum telefonu bana verdi. Telefondaki kişi, hasta olduğunu ve bir araç gönderip Nur'u yanına getirmek istediğini söyledi. Gece yarısı bir kız çocuğunun gönderilmeyeceğini belirttim. Kendisini tanımadığımı, tanımam halinde ona yardımcı olabileceğimi; ancak torumunu bu saatte gönderemeyeceğimi söyledim. Saat 09.00 sıralarında torunum, markete gideceğini söyleyerek evden çıktı. Üzerinde ceket, altında pijaması vardı. Gitti, bir daha da dönmedi" dedi.

Torununu elinde büyüttüğünü, bir yere gittiği zaman mutlaka kendisini haberdar ettiğini anlatan Ayşe Yıldırım, 'Bir yere gitse, şarjı bitse beni başkasının numarasından arar, haberdar eder. Okula kendim götürürüm. Ne olur, torunumu bulun. Ben onsuz, o bensiz yaşayamaz. Çocuğun başına bir şey gelirse ölürüm. Torunumun başına ne geldiyse o arayan kız çocuğu yapmıştır. Yetkililerden yardım istiyorum. O çocuk bensiz yaşayamaz ama ben ilaçlarla 17 gündür yaşıyorum. Ben KOAH hastasıyım. Onu sokak sokak, ev ev arayacağım ama yürüyemiyorum. O çocuk öldü mü, kaldı mı; bilmiyorum. Allah rızası için çocuğumu bulun" diye konuştu.

Ayşe Yıldırım, torununun telefon kayıtlarının incelenmesini de istedi. Ailenin kayıp başvurusu üzerine polis ekiplerinin başlattığı arama çalışmasının da sürdürüldüğü öğrenildi.

17 gündür kayıp Hayriye'nin anneannesi: Ben onsuz, o bensiz yaşayamaz

Ayşe Yıldırım , Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 02:24 Kaynak: DHA

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