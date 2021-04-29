17 günlük kapanma öncesi Marmaris'te kontroller devam ediyor - Son Dakika

17 günlük kapanma öncesi Marmaris'te kontroller devam ediyor

29.04.2021 15:47
17 günlük kapanma öncesi Marmaris'te kontroller devam ediyor, System.String[]

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan 17 günlük tam kapanma kararı sonrasında, Marmaris ve Datça ilçelerine karayolu ile tek giriş noktası Çetibeli Jandarma Kontrol noktasında denetimler sıklaştırıldı.

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan 17 günlük tam kapanma kararı sonrasında, Marmaris ve Datça ilçelerine karayolu ile tek giriş noktası Çetibeli Jandarma Kontrol noktasında denetimler sıklaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tam kapanma kararından sonra yollarda yoğunluklar oluştu. Tam kapanma süreci Ramazan Bayramını da içine alacağından dolayı bayramı tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar kapanma öncesi yollara çıktılar. Çetibeli Jandarma Kontrol noktasında 10 kilometreyi bulan araç konvoyu oluştu. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere İzmir, Eskişehir, Aydın, Denizli, Antalya ve Balıkesir şehirlerinden özel araçlarıyla gelenler jandarma ekipleri tarafında korona virüs tedbirleri kapsamında denetimden geçtiler.

Marmaris ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çetibeli Jandarma kontrol noktasında araçların içleri, bagajları Jandarma narkotik arama köpeği Keçe tarafından didik didik arandı. Vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarıldı.

İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri kapanma açıklamasının yapıldığı günden bu güne kadar 34 bin 840 araç kontrol etti. Son 24 saatte 11 bin araç kontrole tabi tutuldu. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 32 şahıs yakalandı, 5 araç trafikten men edildi, yakalanan şahıslardan 2 si gözaltına alındı. - MUĞLA

17 günlük kapanma öncesi Marmaris'te kontroller devam ediyor
17 günlük kapanma öncesi Marmaris'te kontroller devam ediyor
17 günlük kapanma öncesi Marmaris'te kontroller devam ediyor
17 günlük kapanma öncesi Marmaris'te kontroller devam ediyor
17 günlük kapanma öncesi Marmaris'te kontroller devam ediyor
17 günlük kapanma öncesi Marmaris'te kontroller devam ediyor

Hisarcık, Marmaris, Jandarma, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 17 günlük kapanma öncesi Marmaris'te kontroller devam ediyor - Son Dakika


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