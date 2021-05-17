17 günlük kapanma sona erdi - Son Dakika

17 günlük kapanma sona erdi

17.05.2021 05:53
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17 günlük tam kapanma süreci saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

17 günlük tam kapanma süreci saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

17 günlük tam kapanma süreci saat 05.00 itibarıyla sona erdi. 17 Mayıs-1 Haziran kapsayan 2 haftalık kademeli normalleşme süreci başladı. İçişleri Bakanlığı, dün sürecin ayrıntılarını içeren bir genelge yayımladı.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgeye göre hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama, hafta sonu ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayarak pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacak.

"65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları"

65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşısını yaptırmış olanlar, 18 yaş altı gençler ve çocuklar için ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmeyecek. Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ise hafta içi günlerde 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verilecek.

"Şehirlerarası seyahat kısıtlaması"

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmayacak. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde toplu ulaşım araçlarıyla seyahate kısıtlama uygulanmayacak. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde özel araçla seyahate ancak zorunlu hallerde izin verilecek.

"Yeme-içme yerleri"

Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servise izin verilecek. Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapılabilecek.

"Pazar yerleri ve fırınlar"

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazar yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Hafta sonları ise pazar yerlerinin kurulmasına izin verilmeyecek. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacak. Vatandaşlar ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecekler. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak cumartesi-pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekler.

"Diğer iş yerleri"

17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecek:

"Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parklar."

Öte yandan tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. iş yerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler. Alışveriş merkezleri (AVM) ise hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaklar. Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecek. Pazar yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Hafta sonları ise pazar yerleri kurulamayacak. Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabilecekler.

Çay ocakları masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.

"Kamu kurumlarındaki mesai uygulamaları"

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai başlangıç ve bitiş saatlerinin 10.00-16.00 olarak ve uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usullerinin uygulamasına devam edilecek.

"Eğitim/okullar"

Kreşler ve anaokulları faaliyetlerine devam edebilecek. Diğer okul ve sınıf seviyeleri için ise Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına uygun hareket edilecek.

"STK, sendika, meslek kuruluşlarının toplu etkinlikleri"

Sivil toplum kuruluşu (STK), sendika, meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerce yapılacak genel kurul dahil geniş katılımlı etkinliklere dair kısıtlama 1 Haziran'a kadar uzatılacak.

"Nikah ve düğünler"

Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına 1 Haziran tarihine kadar devam edilecek.

"Sosyal bakım yerlerindeki ziyaretçi kısıtlaması"

Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezlerinde uygulanmakta olan ziyaretçi kısıtlaması 1 Haziran tarihine kadar uzatılacak.

"Konaklama tesisleri"

Şehirlerarası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri (yerleşim sahası içerisinde bulunanlar hariç) ile konaklama tesislerinin içerisinde bulunan yeme-içme yerleri (sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olacak şekilde) aynı masada aynı anda en fazla 2 kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebilecek.

Konaklama tesislerinden yapılan ve ödemesi gerçekleştirilmiş rezervasyonu bulunan kişiler, şehirlerarası seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olabilecekler. Kapalı alanlarında bulunan eğlence merkezleri kapalı tutulacak. Konaklama tesislerinin açık alanlarında toplu eğlence şeklinde etkinliklere kesinlikle izin verilmeyecek. Bu yerlerde yoğunlaşmanın önüne geçilebilmek adına fiziksel mesafe kurallarına azami özen gösterilecek.

"Şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarında kapasite sınırlandırılması"

Şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçları için uygulanmakta olan yüzde 50 kapasite sınırlamasına devam edilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler/çocukların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına müsaade edilmeyecek.

Şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç), araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edebilecek. Araç içindeki yolcuların oturma şekli, yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 koltuk dolu 1 koltuk boş) şekilde olacak. Şehir içi toplu taşıma araçları ise yüzde 50 kapasite sınırlaması ile ayakta yolcu kabul edilmemesi kuralına tabi olarak faaliyet sunabilecekler. - ANKARA

Normalleşme, Haziran, Mayıs, Pazar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 17 günlük kapanma sona erdi - Son Dakika


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